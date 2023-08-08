بعد أسعار أغسطس.. ارخص سيارة أوبل موديل 2024 بالسوق المصري

شهدت قائمة اسعار سيارات اوبل المقدمة بالسوق المصري، بعض الزيادات السعرية الجديدة، شملت النسخة كورسا موديل 2024، التي تعد ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الالمانية داخل السوق المصري، حيث تم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم الهاتشباك الشهير.

ويقدم موقع "صدى البلد" في إطار هذا الموضوع السعر الجديد ومواصفات ارخص سيارة تقدمها أوبل في مصر تحمل موديل 2024.

ارخص سيارة تقدمها اوبل في مصر "كورسا" 2024

مواصفات ارخص سيارة تقدمها اوبل في مصر "كورسا" 2024

يصل تسارع السيارة اوبل كورسا 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 8.7 ثانية.

تستخدم ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات.

تعمل بتقنية الدفع الامامي.

دعمت اوبل كورسا 2024 بمحرك ثلاثي الاسطوانات "تيربو".

سعة 1200 سي سي.

القوة الاجمالية 130 حصان.

يصل عزم الدوران إلى 230 نيوتن/متر.

ارخص سيارة تقدمها اوبل في مصر "كورسا" 2024

جنوط رياضية 17 بوصة.

شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة.

نظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات.

زجاج خلفي معتم.

مثبت سرعة.

زجاج كهربائي للابواب وسنتر لوك.

مكيف هواء.

مرايات جانبية كهربائية "طي".

فرامل مانعة للانغلاق.

ارخص سيارة تقدمها اوبل في مصر "كورسا" 2024

توزيع الكتروني للفرامل.

وسائد هوائية للحماية.

نظام الثبات الالكتروني.

حساسات أمامية وخلفية.

كاميرا.

إضاءة نهارية LED.

نظام مراقبة ضغط الاطارات.

ارخص سيارة تقدمها اوبل في مصر "كورسا" 2024

الأسعار الرسمية الجديدة لـ اوبل كورسا 2024 بعد زيادات شهر اغسطس

جاءت الفئة الاولى من السيارة أوبل كورسا 2024 بنفس سعرها السابق، والذي بلغ 899.990 جنيه، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثانية نحو 30 الف جنيه لتصل إلى 979.990 ألف جنيه بدلاً من 949.990 ألف جنيه.