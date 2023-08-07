هام للمزارعين..أهم التوصيات التي يجب مراعاتها خلال الأيام المقبلة

قدم الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أهم التوصيات الزراعية للمزارعين خلال الفترة المقبلة وذلك للحفاظ على محاصيلهم من ارتفاع درجات الحرارة.



وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن شهر أبيب انتهي وبدأ شهر مسرى ومسرى هو الشهر ال 12 في الاشهر القبطية وينتهي في 6 سبتمبر ثم الشهر الصغير ( النسي لمدة 5 إلى 6 أيام ) وتبدأ السنة الجديدة بشهر توت 11 سبتمبر ( عيد الفلاح ) وينتهى فى 10 اكتوبر.

- يبدأ زراعة العروة الخريفية (الشتوية المبكرة) (البنجر العروة الأولى – البطاطس النيلية في مصر الوسطى – مشتل البصل السبعيني في سوهاج – زراعة البصل المقور في بني سويف – زراعة الثوم في المينا وبني سويف واسيوط - زراعة العروة المتأخرة للذرة خاصة السيلاج ( ويجب الانتباه جيداً لمكافحة دودة الحشد خلال هذه العروة) – زراعة الخيار النيلي في مصر الوسطى وجنوب الدلتا - زراعة الفاصوليا البيضاء والخرشوف في الوجه البحري ... الخ) .



- في نهاية شهر مسرى وبداية توت يحدث تحول بعض المحاصيل إلى التزهير على حساب النمو الخضري (الفاصوليا – الطماطم – الباذنجان – الفراولة .... الخ).



- بداية ازعاج الامراض الفطرية والبكتيرية المحبة للرطوبة الحرة خلال الأجواء الساخنة (التبقعات والندوات على محاصيل الخضر النيلية بالتحديد).



- في نهاية شهر بابه يبدأ زراعة القمح والبرسيم (الاسبوع الأول من نوفمبر) وينصح بعدم التأخير هذا الموسم (نظراً لتوقع شتاء بارد) .



- تحول بعض المحاصيل إلى التزهير على حساب النمو الخضري (الفاصوليا – الطماطم – الباذنجان – الفراولة .... الخ).



- بداية ازعاج الامراض الفطرية والبكتيرية المحبة للرطوبة الحرة (التبقعات والندوات على محاصيل الخضر النيلية بالتحديد).



- في نهاية شهر بابه يبدأ زراعة القمح والبرسيم (الاسبوع الاول من نوفمبر) وينصح بعدم التأخير هذا الموسم