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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها مصر وإثيوبيا.. الكشف عن قائمة الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس

وزيرة خارجية جنوب
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور

أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، اليوم الاثنين قائمة الدول التي طلبت الانضمام إلى مجموعة بريكس، التي تضم حاليا خمسة دول هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الطلبات الرسمية للانضمام إلى مجموعة بريكس قد تم تقديمها من قبل ما يقرب من عشرين دولة.

وأضافت باندور: "لدينا طلبات رسمية عن الاهتمام من قادة 23 دولة بالانضمام إلى البريكس، والعديد من الأساليب غير الرسمية الأخرى حول إمكانيات عضوية البريكس".

والدول التي طلبت الانضمام إلى بريكس هي: مصر والجزائر، الأرجنتين ، البحرين ، بنجلاديش ، بيلاروسيا ، بوليفيا ، كوبا، إثيوبيا ، هندوراس ، إندونيسيا ، إيران ، كازاخستان ، الكويت ، المغرب ، نيجيريا ، فلسطين ، السعودية ، السنغال ، تايلاند ، الإمارات، فنزويلا وفيتنام.

وأوضحت باندور أن قضية توسيع بريكس ستتم مناقشتها في قمة القادة المقبلة في وقت لاحق من الشهر الجاري في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وتابعت باندور: "نوقشت قضية توسيع العضوية على مستويات مختلفة منذ قمة البريكس الأولى في عام 2009 وقد تم الترحيب بجنوب إفريقيا في البريكس كأول مستفيد من التوسع في عام 2010 ودُعيت إلى قمة البريكس الأولى في 2011".

وتمثل دول البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ، 31.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 40٪ من سكان العالم. تدير المجموعة أيضًا بنكًا للتنمية وترتيب احتياطي الطوارئ لدعم أعضائها والبلدان النامية الأخرى.

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