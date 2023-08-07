100 يوم صحة: المبادرة منتشرة في كل المحافظات وخدماتها مجانية بالكامل

أكد الدكتور جلال الشيشيني، معاون وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة والمشرف على مبادرة "100 يوم صحة"، إن المبادرة موجودة في كافة محافظات الجمهورية و وتقدم بشكل مجاني سواء الكشف المبكر أو الخدمات العلاجية.

وقال معاون وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة والمشرف على مبادرة “100 يوم صحة” خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، إن خدمات وزارة الصحة تقدم بشكل مستمر، والفكرة في تكامل الخدمات.

وشدد على أهمية التوعوية والكشف المبكر ، مشيرًا إلى ان البماردة تتضمن التوعية وكذلك الكشف المبكر، وتقديم الخدمات التشخيصية بشكل مجاني دون تحمل المواطن أي تكلفة، ثم صرف العلاج والمتابعة



وواصل:" المبادرة موجودة في كافة محافظات الجمهورية وفي كافة الاماكن سواء السيارات أو محطات القطارات والمترو، وغيرها من الأماكن المختلفة".