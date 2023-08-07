عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشيشان يعلن عدد قواته في أوكرانيا

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الإثنين، أنه يوجد أكثر من سبعة آلاف مقاتل من قوات الشيشان على جبهات القتال في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قديروف، إن مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشان توجهت إلى منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وكتب قديروف، عبر “تليجرام”: "حلقت مجموعة أخرى من المتطوعين من مطار غروزني إلي منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.. وفرنا لجميع المقاتلين فرصة تلقي دورات عسكرية في الجامعة الروسية للقوات الخاصة".

وأضاف: “تعلم المتطوعون في عملية التدريب العسكري صفات مثل الانضباط والتواصل ومقاومة الإجهاد والقدرة على العمل في فريق”.

تحرك عسكري.. إجراء عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

بوتين يقلد والدة رئيس الشيشان رمضان قديروف «وسام الشرف».. فيديو

وتابع: “كما تعلموا كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة والقنابل اليدوية والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية”.

رئيس الشيشان الشيشان قديروف أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

سليمان وهدان يكشف كواليس عودته لمجلس الزمالك فى اجتماع مع مرتضى منصور

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

الشيبي يدلي بأقواله للنائب العام في شكواه ضد الشحات.. واستدعاء لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من القضاء الأمريكي ضد ترامب

جحيم.. جندي بالجيش الأوكراني يروي تفاصيل مروعة عن الهجوم المضاد

بيان عاجل من سوريا إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير

إعصار قوي يقترب.. إجراء أمريكي عاجل قبل ساعات من وصول عاصفة شديدة

روسيا توبخ أمريكا بسبب تصريحات صادمة بشأن أوكرانيا

حرارة لا تطاق.. موجة حر غير مسبوقة تهدد عشرات الملايين في أمريكا

وزير خارجية مالي: تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر سيحدث كارثة

تركيا.. تعهد جديد من أردوغان بشأن التضخم المرتفع

ترشيحاتنا

قبل افتتاحه بساعات.. الصور الأولى من مسجد السيدة نفيسة بعد تجديده

وجدت معارضة من الرجال.. أول سيدة بمدينة شبين الكوم تعمل مأذونة.. تفاصيل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

أول رد من الشيخ صاحب واقعة "التنقيط" بالدقهلية.. ونقيب القراء: أمر سخيف

أخبار الحوادث.. القبض على أحد المتهمين بسرقة شقة سفير ليبي.. مسجون قسم دار السلام توفى بسبب توقف عضلة القلب

كان يعلم برحيل سيد عبدالحفيظ| تعليق شبانة على شخصية كولر مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ