رئيس الشيشان يعلن عدد قواته في أوكرانيا

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الإثنين، أنه يوجد أكثر من سبعة آلاف مقاتل من قوات الشيشان على جبهات القتال في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قديروف، إن مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشان توجهت إلى منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وكتب قديروف، عبر “تليجرام”: "حلقت مجموعة أخرى من المتطوعين من مطار غروزني إلي منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.. وفرنا لجميع المقاتلين فرصة تلقي دورات عسكرية في الجامعة الروسية للقوات الخاصة".

وأضاف: “تعلم المتطوعون في عملية التدريب العسكري صفات مثل الانضباط والتواصل ومقاومة الإجهاد والقدرة على العمل في فريق”.

وتابع: “كما تعلموا كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة والقنابل اليدوية والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية”.