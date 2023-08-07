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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عسكري.. إجراء عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الإثنين، إن مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشان توجهت إلى منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وكتب قديروف، عبر “تليجرام”: "حلقت مجموعة أخرى من المتطوعين من مطار غروزني إلي منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.. وفرنا لجميع المقاتلين فرصة تلقي دورات عسكرية في الجامعة الروسية للقوات الخاصة".

وأضاف: “تعلم المتطوعون في عملية التدريب العسكري صفات مثل الانضباط والتواصل ومقاومة الإجهاد والقدرة على العمل في فريق”.

وتابع: “كما تعلموا كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة والقنابل اليدوية والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية”.

وفي وقت سابق، قال قديروف، إن القوات الشيشانية تصد بشكل دوري هجمات الجيش الأوكراني في اتجاه زابوريجيا، ويخرجون العدو من هذه المنطقة ويوسعون منطقة سيطرة القوات الروسية.

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وكتب قديروف، عبر “تليجرام”: “تتلقي قوات "أخمات -1" التابعة لقسم روسجفارديا لجمهورية الشيشان، وهي واحدة من أكثر الوحدات استعدادا للقتال المشاركة في إدارة العمليات الخاصة في اتجاه زابوريجيا، تعليمات من قائدهم قبل كل خروج في مهمة قتالية”.

وأضاف: “في هذه المنطقة، يصد المقاتلون بشكل دوري هجمات النازيين. للمرة الألف، يحاولون عبثا اختراق خط الدفاع.. استولى مقاتلو الوحدة على خنادق العدو والهياكل الهندسية الأخرى، وألحقوا أضرارا بقوتهم البشرية”.

الشيشان رئيس الشيشان أوكرانيا قديروف

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