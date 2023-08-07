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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن شن هجوم واسع النطاق في أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال السناتور دميتري بيرمينوف، عضو لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الإثنين، إن الجيش الروسي سيواصل الهجوم بمجرد أن يصبح الوضع على الأرض مواتيا.

وقال بيرمينوف، لوسائل إعلام روسية، “إننا نقوم حاليًا بتطهير القوات المسلحة لأوكرانيا.. عندما تكون اللحظة مواتية لنا، سيبدأ جيشنا في الهجوم”.

وأعرب السناتور الروسي عن شكوكه في أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستجري في أي وقت قريب، مكررًا الموقف الذي أعرب عنه مرارًا وتكرارًا كبار المسؤولين الروس.

وأضاف: “لا يسمح السادة الأمريكيون للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. علاوة على ذلك، وبناءً على طلبهم، تم تمرير قانون يمنعه بشكل مباشر من إجراء مفاوضات مع روسيا”، في إشارة إلى التشريع الذي اعتمدته أوكرانيا في الخريف الماضي.

وتطرق بيرمينوف أيضًا إلى جهود الهجوم المضاد الأوكرانية منذ فترة طويلة، والتي أطلقتها كييف في أوائل يونيو، وقال: “لم يسفر الهجوم عن أي نتائج ملموسة، مما أدى إلى خسائر فادحة للجيش الأوكراني، حيث قتل أو جرح الآلاف من الجنود ، فضلاً عن فقد قدر كبير من المعدات العسكرية التي قدمها الغرب”.

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وأشار السناتور الروسي إلى أن عدم إحراز تقدم أثار بالفعل غضب الغرب، مشيرًا على ما يبدو إلى انتقادات العديد من المطبوعات حول عدم تقدم كييف في التقدم ، فضلاً عن الخسائر الفادحة والتكتيكات المشكوك فيها لقواتها.

وأضاف: “نرى أن أسيادهم الغربيين غير راضين عن نتائج الهجوم.. لقد توقعوا المزيد منهم. لقد بدأت هذه المظالم تظهر مباشرة”.

مجلس الاتحاد الروسي الجيش الروسى أوكرانيا روسيا

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