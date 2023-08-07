عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تستعد لتزويد أوكرانيا بسلاح يقلب موازين الحرب.. تفاصيل

ألمانيا وأوكرانيا
ألمانيا وأوكرانيا

قال مشرع أوكراني بارز اليوم الاثنين، إن الفصائل البرلمانية الرئيسية في ألمانيا توصلت إلى إجماع لتزويد أوكرانيا بصواريخ “توروس” كروز التي يبلغ مداها 500 كيلومتر لكن القرار الرسمي لم يأت بعد.

والأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الألماني إن برلين لا تخطط لتوريد الصواريخ في الوقت الحالي وإن الأسلحة ليست الأولوية الأكثر إلحاحا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لـ”رويترز”، اليوم الاثنين، إن موقف برلين لم يتغير.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونج“ السويسرية، أن شركاء أوكرانيا الغربيون بدأوا بشكل متزايد في طلب تفسيرات من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد فشل الهجوم المضاد.

وأوضحت الصحيفة، أن "إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت منذ بداية يونيو أكثر وضوحا، لذلك بدأ الحلفاء في طلب تفسيرات من كييف”.

بيان عاجل من روسيا بشأن شن هجوم واسع النطاق في أوكرانيا

روسيا: أوكرانيا تبيع أعضاء بشرية في السوق السوداء.. إليكم بعض الأسعار

وأضافت: ”لم يعد ممثلو الخدمات الأمريكية الخاصة يخفون خيبة أملهم بعد الآن".

وأشارت الصحيفة السويسرية، إلى أن بقاء زيلينسكي السياسي يعتمد الآن على الوفاء بالوعود بإعادة الأراضي المفقودة.

المانيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

عمرو الدرديري يصدم جماهير الزمالك بشأن كهربا

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من روسيا بشأن شن هجوم واسع النطاق في أوكرانيا

أفريقيا الوسطى.. الموافقة على استفتاء تعديل الدستور بنسبة 95%

"الصداقة لن تدوم".. غضب واسع في بولندا بسبب تصريحات مساعد زيلينسكي

إعصار هانون يضرب كوريا الجنوبية.. وتحرك عاجل من إيطاليا لإجلاء مواطنيها

بيان عاجل من روسيا بشأن تعيين وانج يي وزيرا لخارجية الصين

لتحفيز السياحة .. شركة طيران توزع 10 آلاف تذكرة مجانية |تفاصيل

الكشف عن عمليات مرعبة في أوكرانيا .. تفاصيل

بيان عاجل من تركيا بشأن انفجار هائل في ميناء دينرنجي

ترشيحاتنا

كليات القمة من 83.3%.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023| فيديو

شعبة الدواجن تكشف عن أسباب انخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية.. فيديو

هشام عبدربه يكشف الحقيقة الغائبة في قضية محمود كهربا مع الزمالك.. صور

تجربة مثيرة لعملية اندماج نووي رهيبة في أمريكا بنتائج مذهلة .. تفاصيل

أفضل دعاء بعد صلاة العصر.. بـ9 كلمات يوسع الله رزقك ويتقبل عملك

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان جديد | شاهد

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

يوم ولادته ووداعه.. شاهد رسالة مؤثرة من أردني بعد وفاة طفله في فرنسا

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ