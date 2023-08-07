إعلامي يكشف عن مفاجآت محامي ممدوح عباس بشأن أزمة الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك يعاني من أزمة كبيرة بسبب الحجز على أحد الحسابات البنكية، والتي يقال إن هذا الحجز من جانب رئيس النادي السابق (ممدوح عباس)، مشيرا إلى أن تلك الأزمة يتحدث عنها مسئولو النادي الأبيض في كل وقت.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "فوجئنا ببيان رسمي من كمال شعيب محامي ممدوح عباس، بأن الحجز مرفوع عن النادي منذ شهر مايو الماضي، وأن مصلحة الضرائب هي التي قامت بالحجز على أرصدة الزمالك في البنوك".

وأضاف: "خالد لطيف أمين صندوق الزمالك وأحمد دعبس عضو جلس الإدارة، قاما بإرسال خطاب رسمي لبنك مصر، لتحويل جميع الأرصدة الموجودة بالحسابات الخاصة بالنادي إلى مصلحة الضرائب".

وواصل: "البيان الصادر بالنسبة لنا كان مفاجأة كبيرة، خصوصا في ظل الاتهامات الكثيرة لممدوح عباس بأنه وراء الحجز على أرصدة الزمالك".

وأكمل: "الزمالك في حاجة للتكاتف من أجل حل أزمة القيد، لابد من وجود حلول سريعة في ظل عدم تسديد الغرامات المالية الخاصة بسبورتنج لشبونة وكذلك اشيمبونج وأخيرا فلوس وادي دجلة من حقوق رعاية ابراهيما نداي، ولن يتم فتح القيد إلا حال تسديد المبالغ المالية".