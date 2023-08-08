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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيد عطا يوضح كيفية تجنب المعاهد والكليات الوهمية عند التقديم للجامعات الخاصة

السيد عطا مدير التنسيق
السيد عطا مدير التنسيق

كشف السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كيفية التخلص من المعاهد والكليات الوهمية عند التقديم للجامعات الخاصة.

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إقبال من طلاب المرحلة الأولى للتسجيل بمكتب التنسيق في جامعة المنصورة


وقال السيد عطا، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء الاثنين، إن يطمئن كل طالب حصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام أنه سيكون له مكان فى التعليم العالى، متابعا انه سواء جامعات حكومية أو خاصة أو معاهد حكومية أو خاصة أو جامعات أهلية أو جامعات تكنولوجية.
وتابع السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الطالب يستطيع تعديل رغباته خلال الـ5 أيام المخصصة للمرحلة الأولى، وموقع التنسيق مفتوح طوال 24 ساعة.
 

التنسيق السيد عطا السيد عطا رئيس قطاع التعليم التعليم العالي اخبار التوك شو

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