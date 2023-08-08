أنت متناقض.. مشادة ساخنة بين ضيوف بسمة وهبة لهذا السبب

نشبت مشادة ساخنة بين راندا الطحان استشاري الصحة النفسية وعماد يسري الناقد الفني، ضيوف الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور ".

واختلف ضيوف بسمة وهبة حول مفهوم حرية الإبداع والفن وتقديم كافة أشكال الفن خاصة عرض أفكار المثلية الجنسية في الأعمال الفنية.

وقالت راندا الطحان استشاري الصحة النفسية :" أنا ضد عرض أشكال المثلية الجنسية في الأعمال الفنية لأنها لا علاقة لها بالإبداع وتهدد القيم المجتمعية والعقيدة الإسلامية،ولا يصح أن نقبل بتقديم المثلية الجنسية في الأعمال الفنية لأنها ضد القيم التقاليد ".

ومن جانبه قال النقاد الفني عماد يسري:" من حق كل شخص أن يقدم شكل الفن الذي يرغب في تقديمه حتى وإن كان به أفكار مثلية جنسية، وهذا رأيي من الناحية الفنية وليس على المستوى الشخصي، فعلى المستوى الشخصي أرفض المثلية الجنسية".

ووجهت راندا الطحان حديثها لعماد يسري:" أنت كده متناقض “، ورد عليها قائلا:” أنا مش متناقض أنا بقدم فن ودي حرية إبداع، لكن على المستوى الشخصي أرفض المثلية الجنسية لكن لا أمانع تقديمها في القوالب الفنية ".