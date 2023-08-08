الرئيس السيسي: الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة، بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة في الهند، وعدد من القيادات الدينية والشعبية.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة نفيسة، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس الإثنين، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.