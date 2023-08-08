عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الرئيس السيسي: الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة، بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة في الهند، وعدد من القيادات الدينية والشعبية.

 

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت.

 

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة نفيسة، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية.

الرئيس السيسي يفتتح أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة.. فيديو وصور

لحظة وصول الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم.. فيديو

 

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس الإثنين، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة السيدة نفيسة سلطان طائفة البهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

واقعة غريبة.. سعودية ترفع قضية على والدها لهذا السبب وقرار عاجل من المحكمة

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

ترشيحاتنا

الحالة المرورية.. كثافات متقطعة بالكورنيش وانتظام الحركة في نفق الأزهر.. تفاصيل

الأحد المقبل بدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة ب"سكن مصر" بمدينة العبور الجديدة

الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع "سكن مصر" بمدينة العبور الجديدة

بعد إدانته في قضايا فساد.. محامي عمران خان يتقدم بالطعن على الحكم

كيفية صلاة الصبح لمن نام عن الفجر واستيقظ وقت الضحى؟.. اعرفها بالخطوات

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

فيديو

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ