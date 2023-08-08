علي أبوجريشة: إيهاب جلال قادر على انتشال الإسماعيلي

أكد علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي،ان ايهاب جلال المدير الفني لفريق الاسماعيلي، قادر علي انتشال " الدراويش" من الأزمات الفنية التي يعاني منها الفريق الكروي منذ سنوات طويلة.

وقال أبو جريشة في تصريحات تليفزيونية إن الأزمة المادية التي يعاني منها النادي ستجبر الجهاز الفني بالبحث والتنقيب عن أفضل العناصر داخل قطاع الناشئين، والاستعانة بهم مع الفريق الأول، وخلق توليفة جديدة بين اللاعبين الجدد والقدامى والمزج بين عناصر الشباب والخبرة.

وطالب أبو جريشة جماهير النادي بضرورة مساندة الفريق و الجهاز الفني خاصة وان الفريق يحتاج الي تكاتف جميع الجهود حتي يعود لمكانته المرموقة.