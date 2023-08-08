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تعليم

تعليم الغربية تشارك في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة للطالب والمعلم المثقف

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

شارك ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في  فعاليات تكريم المشاركين في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة "الموسم الثالث" للطالب والمعلم المثقف للعام الدراسي 2022 / 2023، والذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبرعاية وزارة التربية والتعليم، وأكاديمية البحث العلمي، وفي إطار اهتمام الدولة بالقراءة والثقافة لفئات المجتمع، ومنذ انطلاق فاعلية المشروع الوطني للقراءة في عام 2020، بمشاركة 12 مليون طالب من مختلف المحافظات، بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية.

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تضمن الاحتفال، تكريم المشاركين في التصفيات النهائية بالموسم الثالث على مستوى الجمهورية، وحضر الاحتفال هشام السنجري، مدير المشروع الوطني للقراءة، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وتامر فؤاد، موجه عام المكتبات بالمديرية، وحسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية بالمديرية، ولفيف من القيادات التنفيذية بوزارة التربية والتعليم، ومديري المديريات ومديري المدارس، والمعلمين من المحافظات المصرية المختلفة.

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وخلال الحفل، تم تكريم 20 طالبا من الغربية، يمثلون 4 مراحل عمرية، بالإضافة إلى 3 معلمين، وقد حصل كل طالب على ميدالية، وشهادة تقدير، ومبلغ مالي، وذلك بهدف تشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الازهرية والجامعات والمعلمين على القراءة من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، وبذلك يسهم في تعزيز ريادة مصر الثقافية تماشياً مع رؤية الدولة 2030 م.

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جدير بالذكر أن المشروع الوطني للقراءة، هو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية.

ويستهدف المشروع، توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، كما تتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة، في إحداث نهضة في القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.

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