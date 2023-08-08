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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: مصر فى عهد السيسى تعظم حرية الرأى وتنتصر لحقوق الإنسان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

توجه النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ولجنة العفو الرئاسى على قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين. 

وأكد طنطاوي، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء،  أنه “فى عهد الرئيس السيسى أصبح لدينا عقيدة راسخة وجديدة بأن بلادنا تعيش مرحلة جديدة تعظم فيها حرية الرأى والنشر والتعبير، وتنتصر لحقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة، وتحترم أحكام الدستور والقانون”. 

وقال إن الاستمرار فى الافراج عن دفعات جديدة من المسجونين يؤكد أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع وتمنح فرصة لكل من أخطأ وأن القيادة السياسية حريصة على حرية الرأى والتعبير.

وأضاف النائب خالد طنطاوى أنه لولا توجيهات الرئيس السيسى الواضحة بتوسيع عمل لجنة العفو الرئاسى وتنسيقها مع النائب العام ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية لم نكن لنشهد كل حالات الإفراجات الأخيرة، مشيرا إلى عمليات الإفراج عن المحبوسين، متوجهاً بالتهنئة القلبية للمفرج عنهم وأسرهم. 

وأعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته التامة فى استمرار الإفراج عن المسجونين حتى يتم إنهاء هذا الملف لتصبح السجون المصرية خالية من كل المسجونين الذين لم تتلطخ أياديهم فى الأعمال الإرهابية والدموية، مثمناً الحرص الكبير والحقيقى من الدولة المصرية فى دمج المفرج عنهم بالمجتمع. 

خالد طنطاوى عبد الفتاح السيسي لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي و مجلس النواب

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