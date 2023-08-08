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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة مواد بترولية بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم صباح اليوم الثلاثاء، بين أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات الخاصة، وسيارة مواد بترولية.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر،  إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب مع سيارة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الاسعافات الأولية اللازمة، وتقوم الحماية المدنية بالتعامل لإزالة آثار المازوت من الطريق حتى لا يتسبب في وقوع حوادث.

وأشار مصدر طبي، إلى أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة، والإصابات عبارة عن كدمات وسحجات، مضيفا أن الأتوبيس كان خاليا من الركاب.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات

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