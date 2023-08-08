ظلام دامس في أمريكا.. مقتل 2 وانقطاع كبير للتيار الكهربائي بسبب العواصف

لقي شخصان على الأقل مصرعهم فيما لا يزال مئات آلاف الأشخاص محرومين من الكهرباء حتي اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته الصحف ووكالات الأنباء الأمريكية والغربية، وذلك بسبب العواصف القوية التي ضربت مناطق واسعة من شرق الولايات المتحدة أمس الاثنين.

وألغيت أكثر من 1700 رحلة داخلية أمس الاثنين وتم تأخير أكثر من ثمانية آلاف رحلة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

اجتاحت الأمطار والرياح العاتية والبرد معظم مناطق ساحل الولايات المتحدة الشرقي من ألاباما إلى نيويورك حيث صدرت تحذيرات من الطقس مع خطر وقوع زوابع من شأنها أن تؤثر على ملايين الأشخاص.

وفي وقت مبكر اليوم الثلاثاء، كان نحو 600 ألف شخص محرومين من الكهرباء على الساحل الشرقي.

توقعت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية "خطرا معتدلا" من عواصف خطرة مع رياح يمكن أن تزيد سرعتها عن 128 كيلومترا في الساعة.

ونصحت الوكالة السكان في بالتيمور وواشنطن على شبكات التواصل الاجتماعي ب"البقاء متنبهين للظروف المناخية والتأكد من تلقي الانذارات المتعلقة بالطقس".

في ألاباما توفي رجل يبلغ من العمر 28 عاما بعدما أصابته صاعقة في موقف للسيارات في منطقة صناعية كما أفادت محطة "ايه بي سي" التلفزيونية.

في ولاية كارولاينا الجنوبية، قتل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما إثر سقوط شجرة أمام منزل جديه بحسب ما ذكرت محطة "سي بي اس" المحلية.

في ميريلاند نشرت وسائل اعلام محلية ووكالات حكومية على وسائل التواصل الاجتماعي صور كابلات كهرباء على الارض في الشوارع وأشجار سقطت على منازل أو على الطرقات.