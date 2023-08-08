أداء سلبي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 17818 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 21651 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 7456 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3591 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 5310 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 5393 نقطة.