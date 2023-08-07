عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تطلب شراء 5000 طن زيت عباد مستورد

صدى البلد

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لعام 2023/2024 لتوريد زيت عباد مستورد مكرر معبأ في عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحد أدنى 5000 طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل تسليم مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية

بعد رفع المركزي لسعر الفائدة.. خبير اقتصادي يرصد أفضل أنواع الاستثمار الآمن للأفراد

لا يقتصر على الملابس فقط.. متحدث التموين: الأوكازيون يضم كافة الأنشطة التجارية

تسليم خلال شهر أكتوبر و/أو نوفمبر و/أو ديسمبر 2023 وتقدم أسعار العروض على أساس CIF $ للطن بالسداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوما .

مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل للطن يتم سدادها بالجنيه المصري شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية  .

تكون العروض سارية الصلاحية من تاريخ جلسة فض المظاريف وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023 .

تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 في تمام الساعة 12 ظهرا  بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

تقدم العروض مصحوبة بخطاب ضمان إبتدائي بمبلغ 100 ألف دولار غير مشروط لصالح هيئة السلع التموينية.

باقي الشروط والمواصفات وفقا لكراسة الشروط والمواصفات بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية.

 

التخليص الجمركي التموين والتجارة الرسوم الجمركية الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحى الحكومى الجنيه المصري الهيئة العامة للسلع التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

ترشيحاتنا

بدء جلسة النطق بالحكم على قاتل عشيق زوجة والدة

كانت ناجحة.. بيان عاجل لـ ألمانيا بشأن محادثات جدة حول أوكرانيا

6 آلاف صاروخ يوميًا.. إسرائيل تتوقع سيناريو مرعبًا للحرب مع حزب الله

الحوار الوطني يعقد مناقشات خاصة عن النظام الانتخابي والهوية

في عهد الرئيس السيسي | 10 اكتشافات آثرية أبهرت العالم

بوست على فيس بوك يتسبب في مقتل عريس جديد بالبحيرة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إيمان العاصي تثير الجدل بـ لوك جديد

حساسية الطعام تسبب هذه الأمراض | كارثة صحية

أضرار تناول الممبار.. ممنوع نهائيا في هذه الحالات

بأقل التكاليف .. طريقة عمل عجينة الحواوشي الإسكندراني

فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ