التموين تطلب شراء 5000 طن زيت عباد مستورد

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لعام 2023/2024 لتوريد زيت عباد مستورد مكرر معبأ في عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحد أدنى 5000 طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل تسليم مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية

تسليم خلال شهر أكتوبر و/أو نوفمبر و/أو ديسمبر 2023 وتقدم أسعار العروض على أساس CIF $ للطن بالسداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوما .

مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل للطن يتم سدادها بالجنيه المصري شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

تكون العروض سارية الصلاحية من تاريخ جلسة فض المظاريف وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023 .

تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

تقدم العروض مصحوبة بخطاب ضمان إبتدائي بمبلغ 100 ألف دولار غير مشروط لصالح هيئة السلع التموينية.

باقي الشروط والمواصفات وفقا لكراسة الشروط والمواصفات بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية.