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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر شغل.. الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل

تصريح العمل
تصريح العمل

يعد السفر إلي الخارج حلم الكثير من المواطنين سواء من أجل العمل أو استكمال الدراسة وعليه هناك مجموعة من المستندات اللازمة من أجل إتمام إجراءات السفر من بينها تصريح العمل .

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لـ12 دولة عربية وأوروبية.. طريقة استخراج تصريح العمل من الإنترنت

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لو ضاعت أو اتكسرت.. كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين

ومع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي تسعي  الحكومة إلي تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين من خلال الخدمات المقدمة عبر الانترنت والتي تشمل استخراج  تصريح العمل  لأول مرة إلكترونيا.

خطوات استخراج تصريح العمل اونلاين

خدمة جديدة أطلقتها وزارة الداخلية عبر التطبيق حيث يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج  تصريح العمل  لأول مرة عبر الانترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى المقر .

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل اونلاين

- يلزم علي المواطن الراغب فى استخراج تصريح العمل تقديم صورة من البطاقة الشخصية.

- وتشمل الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل صورة من جواز السفر.

-  تتضمن المستندات صورة من تصريح العمل القديم.

- صورة من الإقامة أو صورة من تأشيرة الخروج والعودة.

- صورة من تأشيرة العمل الموجودة داخل جواز السفر مع صورة الإجازة، في حالة إذا كان موظفاَ حكومياً

وتسعي وزارة الداخلية إلي الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الإلكترونية وحرصها على تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تفعيل الحصول علي بعض المستندات إلكترونيا.


طريقة إصدار تصريح العمل 


- تبدأ أولي خطوات الحصول علي تصريح العمل بالدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية

- تشمل خطوات استخراج تصريح عمل لأول مرة عبر الانترنت اختيار أيقونة باسم «تصاريح العمل» من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الداخلية.

- وفى هذه الخطوة تظهر كافة الخدمات التي تتعلق بـ «تصاريح العمل»، حيث يتم الاختيار بين «تجديد تصريح عمل» أو «بدل فاقد تصريح عمل» أو «الحصول على مخالصة».

- يتم إدخال كافة البيانات بكل سهولة ويسر، ثم تحديد طريقة دفع الرسوم، بالإضافة إلى تحديد موعد استلام تصاريح العمل المطلوبة.

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لو هترخص.. كيفية استخراج شهادة بيانات رخصة سيارة

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طريقة إنشاء حساب على موقع الوزارة


فى حالة عدم وجود حساب لك علي الموقع يمكن إنشاء حساب جديد عبر الخطوات التالية والتي تتضمن

-  اختيار «إنشاء حساب جديد»

- ثم في الخطوة التالية إدخال كافة البيانات الشخصية الصحيحة، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وأيضاً الوظيفة والمحافظة التابع لها.

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