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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو هترخص.. كيفية استخراج شهادة بيانات رخصة سيارة

​استخراج شهادة بيانات
​استخراج شهادة بيانات

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية استخراج شهادة بيانات للسيارة وذلك عند بيعها وخاصة عند انتهاء رخصته، حيث تكون  شهادة بيانات السيارة بمثابة بطاقة رقم قومي للسيارة.

و يقدم موقع صدي البلد ، كيفية استخراج المواطنين شهادة بيانات 2023 للسيارة منتهية الرخصة، بكل سهولة ويسر، وشروط الاستخراج والاوراق المطلوبة للحصول علي شهادة بيانات.

استخراج شهادة بيانات رخصة سيارة 2023

  1. - تقديم طلب استخراج شهادة بيانات.
  2. - تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.
  3. - نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.
  4. - تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

شروط استخراج شهادة بيانات سيارة

  1. يشترط عدم سريان ترخيص المركبة.
  2. طلب إستخراج شهادة بيانات.
  3. فى حالة ما إذا تم الحصول على شهادة بيانات للمرور من قبل يتم إفادة قسم المرور المصدر بعدم الترخيص بها أو إستخدامها فى غرض آخر.
  4. فى حالة إستخراج شهادة بيانات للشهرالعقارى من نفس المركبة يجب تقديم الشهادة نفسها أو تقديم العقد الذى ترتب عليها .
  5. ​استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور او للشهر العقارى 

رسوم استخراج شهادة بيانات سيارة

وحددت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور رسوم استخراج شهادة بيانات للسيارة ، عند طلب استخراجها من وحدات المرور ، وتبلغ تكلفة استخراج شهادة بيانات للسيارة 26 جنيه مصري.

أماكن استخراج شهادة بيانات سيارة

 وحدة المرور التابع لها السيارة من أجل استخراج شهادة بيانات للسيارة. 

 

استخراج شهادة بيانات للسيارة

 

أوراق استخراج شهادة بيانات للسيارة 2023

1- أولا يقدم الراغب في استخراج شهادة بيانات للسيارة بطاقة رقم القومي الخاصة به 

2-  استخراج شهادة بيانات للسيارة يتطلب تقديم طلب استخراج شهادة بيانات على أن يشمل الجهة المراد استخراج الشهادة لها

3- لابد عن استخراج شهادة بيانات للسيارة تقديم أوراق العقود أو التوكيل الخاص بالسيارة 

4- ومن اهم الأوراق عند استخراج شهادة بيانات للسيارة تقديم رخصة السيارة 

5- وأخيرا تقدم  شهادة براءة الذمة في حالة نقل الملكية أو حالة نقل القدي ضمن اوراق استخراج شهادة بيانات للسيارة.

استخراج شهادة بيانات للسيارة
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