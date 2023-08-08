محافظ الجيزة يعاين رفع كفاءة الطرق أسفل محور عمرو بن العاص.. صور

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي معاينة مراحل العمل الجارية بطرق الخدمة الواقعة اسفل محور عمرو بن العاص نطاق أحياء الطالبية والهرم .



شملت جولة المحافظ متابعه أعمال تطوير ورصف وإنشاء أرصفة المشاة والتنسيق العام للطريق بمناطق بين شارعي المبك فيصل والهرم وبين شارعي الشيخ أحمد نصر ( المحولات) وترسا وبين شارعي ترسا والثلاثيني القديم وبمنطقة المطبعة فيصل .



وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية بالمتابعة مع شركه الكهرباء لسرعه الانتهاء من أعمال مد ١٠ كابلات جديدة بشارع المطبعة بين شارعي الملك فيصل والهرم وذلك لكي يتسنى للشركات المنفذة استكمال اعمال التطوير اسفل محور عمرو بن العاص.



وشدد المحافظ علي الجهات المنفذة بضرورة سرعه رصف طريق الخدمة اسفل المحور لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين نظراً لانتهاء العديد من الأعمال الإنشائية الخاصه بالمحور .



وكلف المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتحديد المواقع المثلي لإنشاء الدورانات بمسار الطرق بما لا يعيق الحركة المرورية.



وشدد المحافظ علي ضرورة مراعاة انشاء ساحات انتظار للسيارات بالمساحات الفارغة اسفل المحور ووفقا للتخطيط الهندسي للاستفادة من المسطحات لخدمه القاطنين بالمنطقة ولتلاشي الوقوف والانتظار الخاطئ بمجري الطريق لتسهيل الحركة .



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وعبد الناصر سعد الله رئيس فرع الجيزة لهيئة الابنية التعليمية و هويدا خالد مدير مديرية الإسكان و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

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