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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة هتقلب الجروبات في واتساب.. Voicenote جماعية ليك وصحابك 

ميزة هتقلب الجروبات
ميزة هتقلب الجروبات في واتساب..Voicenote جماع

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب WhatsApp ميزة جديدة تسمى الدردشات الصوتية، والتي تتيح للمستخدمين إجراء محادثات صوتية جماعية مع ما يصل إلى 32 شخصاً في نفس الوقت.

ويمكن استخدام الدردشات الصوتية في أي مجموعة واتساب، سواء كانت مجموعة مفتوحة أو خاصة. لبدء دردشة صوتية، ما عليك سوى النقر على أيقونة سماعة الرأس في أعلى الدردشة الجماعية.

ستظهر لك قائمة في واتساب بجميع أعضاء المجموعة الذين يمكنهم الانضمام إلى الدردشة الصوتية. بمجرد انضمام الجميع، يمكنك البدء في التحدث.

إذا لم يكن كل أعضاء المجموعة متصلين، فستظل الدردشة الصوتية مفتوحة حتى يتمكنوا من الانضمام. ستنتهي الدردشة الصوتية تلقائيًا بعد 60 دقيقة إذا لم ينضم أي شخص جديد.

الدردشات الصوتية في واتساب هي طريقة رائعة للتواصل مع مجموعة من الأشخاص في نفس الوقت. فهي مفيدة للمناقشات الجماعية، أو لمجرد الدردشة مع الأصدقاء والعائلة.

ميزة الدردشات الصوتية متاحة حاليًا في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد. ستتوفر للجميع في وقت لاحق من هذا العام.

فوائد الدردشات الصوتية

هناك العديد من الفوائد لاستخدام الدردشات الصوتية، ومنها:

• أنها طريقة رائعة للتواصل مع مجموعة من الأشخاص في نفس الوقت.

• إنها أسرع من الكتابة، خاصة إذا كان لديك الكثير من الحديث.

• إنها أكثر تفاعلية من الرسائل النصية، حيث يمكنك سماع أصوات الآخرين والاستجابة لها على الفور.

• إنها طريقة رائعة للتواصل مع الأشخاص الذين لا يتحدثون اللغة التي تتحدثها.

• إنها طريقة رائعة لإنشاء شعور بالمجتمع، حيث يمكنك التحدث مع الأصدقاء والعائلة والتعرف على أشخاص جدد.

إذا كنت تبحث عن طريقة رائعة للتواصل مع مجموعة من الأشخاص، فإن الدردشات الصوتية هي خيار رائع. فهي سريعة وتفاعلية وسهلة الاستخدام.

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