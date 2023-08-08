عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى السكري.. احذر من ارتكاب هذه الأخطاء عند حفظ الأنسولين

نصائح لحفظ الأنسولين
نصائح لحفظ الأنسولين حتى لا يفسد  

يحتاج مريض السكري للحصول على جرعات الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، وذلك لتجنب إرتفاع نسبة السكر في الدم.

 

نصائح لحفظ الأنسولين حتى لا يفسد

 

ولكن يجب الإحتفاظ بالأنسولين بطريقة صحيحة، وذلك حتى لا يفسد ويفقد مفعولة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث"، وفيما يلي سنوضح طريقة حفظ الأنسولين.

 

لو بتعاني من نقص الأملاح في الدم.. اعرف أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه

احترس.. ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يسبب مشاكل خطيرة لمرضى السكري

 

وينبغي الاحتفاظ بالأنسولين غي مكان بارد كالثلاجة، على سبيل المثال في درج الخضروات؛ فهناك لا يتعرض الأنسولين للتجمد من ناحية، ويحافظ على فعاليته من ناحية أخرى.

 

نصائح لحفظ الأنسولين حتى لا يفسد

 

ويُراعى إخراج الأنسولين من الثلاجة قبل حَقنه في الجسم بمدة لا تزيد عن نصف ساعة؛ نظرا لأنه إذا كان الأنسولين باردا جدا، فإن حَقنه سيسبب شعورا بالألم.

 

مع العلم بأنه ليس من الضروري أن يتم تبريد الأنسولين، الذي يتم حَقنه بواسطة القلم.

الانسولين مريض السكري السكري ارتفاع نسبة السكر الثلاجة انسولين جرعات الانسولين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

موضوعات متعلقة

خاف على نفسك.. النوم بجانب الهاتف يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

حسام موافي يكشف أخطر أنواع الغيبوبة

احترس.. ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يسبب مشاكل خطيرة لمرضى السكري

بالخطوات.. كيف يمكن علاج ضربة الشمس بالخل

احذره.. لهذه الأسباب نصاب بمشاكل القولون العصبي

أضرار القهوة على الريق.. لن تتوقع المخاطر

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل الهريسة اليمنية على أصولها

لتجعله أكثر احتشاما.. كيف عدلت أنغام على التصميم الأصلي لفستانها بحفل جدة؟

ترشيحاتنا

عملت محضر.. إيمي طلعت زكريا عن شائعة وفاة والدها مقتولا: الذكاء الاصطناعي مؤامرة

عاجل .. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك

قادرة علي تدمير أمريكا.. الغواصات النووية الروسية تثير مخاوف واشنطن

وزير التعليم يستقبل محافظ المنوفية لبحث التوسع في إنشاء المدارس التجريبية والفنية

الليلة السابعة بعد الألف.. محطات هامة بمسيرة الروائي الجزائري واسيني الأعرج

تراجع الحل العسكري.. رئيس الإيكواس: الدبلوماسية الطريق الأفضل لحل الأزمة بالنيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

بمايوه أحمر.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

لمرضى السكري.. احذر من ارتكاب هذه الأخطاء عند حفظ الأنسولين

فيديو

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

وُلدت يتيمة تحت أنقاض زلزال سوريا .. شاهد كيف أصبحت الطفلة عفراء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ