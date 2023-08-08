لمرضى السكري.. احذر من ارتكاب هذه الأخطاء عند حفظ الأنسولين

يحتاج مريض السكري للحصول على جرعات الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، وذلك لتجنب إرتفاع نسبة السكر في الدم.

نصائح لحفظ الأنسولين حتى لا يفسد

ولكن يجب الإحتفاظ بالأنسولين بطريقة صحيحة، وذلك حتى لا يفسد ويفقد مفعولة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث"، وفيما يلي سنوضح طريقة حفظ الأنسولين.

وينبغي الاحتفاظ بالأنسولين غي مكان بارد كالثلاجة، على سبيل المثال في درج الخضروات؛ فهناك لا يتعرض الأنسولين للتجمد من ناحية، ويحافظ على فعاليته من ناحية أخرى.

نصائح لحفظ الأنسولين حتى لا يفسد

ويُراعى إخراج الأنسولين من الثلاجة قبل حَقنه في الجسم بمدة لا تزيد عن نصف ساعة؛ نظرا لأنه إذا كان الأنسولين باردا جدا، فإن حَقنه سيسبب شعورا بالألم.

مع العلم بأنه ليس من الضروري أن يتم تبريد الأنسولين، الذي يتم حَقنه بواسطة القلم.