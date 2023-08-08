وزيرة الإسكان بالكاميرون ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالأردن يزوران المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم، كلا من سيليستين كيتشا وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون والوفد المرافق لها من مسؤولي وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بالكاميرون، و الدكتور سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، حيث رحبت بهم وقدمت لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخ إنشائه، والكنوز المعروضة به والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما قامت بإهدائهم كتالوج المومياوات الملكية، الذي يعتبر أيقونة معروضات المتحف.

ثم اصطحبت الدكتورة ماريان عادل والأستاذة أسماء الهوارى أمناء بالمتحف، الضيوف في جولة داخل قاعات العرض المختلفة، وتعريفهم بها وتقديم شرحاً وافياً عن الكنوز المعروضة، والتي تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.

وفي ختام الزيارة أعرب الضيفان عن سعادتهما بزيارة المتحف وإعجابهما بهذا الصرح العظيم، الذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة بأسلوب متميز، وخاصة قاعة المومياوات.

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