دولة عربية تستعد للتخلي عن الدولار في المعاملات التجارية مع روسيا

قال السفير الروسي لدى قطر، ديمتري دوجادكين، إن موسكو اقترحت على الدوحة التحول إلى استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية، مضيفا أن الجانبين يعملان بالفعل على الفكرة.

وقال دوجادكين لوكالة أنباء “سبوتنيك”: “تعاوننا في الاستثمارات آخذ في التوسع. نحن نعمل بنجاح على تطوير شراكتنا مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي ويجري العمل على عدد من المشاريع المشتركة التي تزيد قيمتها عن 160 مليار روبل ، أو 7.2 مليار ريال قطري (1.9 مليار دولار)”.

وأضاف أن التجارة بين روسيا وقطر تنمو ووصلت إلى 19.23 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023.

وقال دوجادكين، إن موسكو والدوحة تعتبران التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية مشروعا مشتركا واعدا، لا سيما في تنفيذ ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وارتفعت تجارة روسيا مع دول الخليج الفارسي على الرغم من التوترات الجيوسياسية العالمية حيث تتخذ دول مختلفة خطوات لتوسيع العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك العمل على آليات دفع بديلة من شأنها تجاوز الدولار الأمريكي، حسبما صرح وزير الخارجية سيرجي لافروف في وقت سابق.

وفي أعقاب فرض العقوبات، كثفت روسيا وشركاؤها التجاريون بين الدول النامية جهودها للحد من استخدام النظام المالي الغربي واستبدال الدولار الأمريكي واليورو بالعملات الوطنية للتسويات التجارية.