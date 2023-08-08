بـ حزمة عقوبات تاريخية.. بريطانيا توجه طعنة قوية لـ روسيا وأصدقائها

أضافت المملكة المتحدة يوم الثلاثاء ستة كيانات جديدة إلى قائمة العقوبات البيلاروسية و19 كيانا للقائمة الروسية، كما فرضت أيضا عقوبات على مسؤولين بشركة إيرانية لصناعة المسيرات تزود القوات الروسية بمسيرات في حرب أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت أفرادا وشركات في إيران وسلوفاكيا وسويسرا في أحدث جولة لها من العقوبات تهدف إلى ضرب أنظمة الدفاع الروسية بقطع الوصول إلى المعدات العسكرية الأجنبية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان "العقوبات التاريخية اليوم ستزيد من تقليص الترسانة الروسية وستغلق سلاسل التوريد التي تدعم صناعة الدفاع التي يكافح بوتين من أجلها الآن".

حددت الحكومة 22 عقوبة جديدة على الأفراد والشركات خارج روسيا الذين قالت إنهم يدعمون روسيا في الصراع الأوكراني، بالإضافة إلى 3 شركات روسية تستورد الإلكترونيات الرئيسية للمعدات العسكرية الروسية المستخدمة في ساحة المعركة.