فرنسا تنهي مغامرة المغرب التاريخية في مونديال السيدات

ودع منتخب المغرب بطولة كأس العالم للسيدات، بعد الخسارة أمام فرنسا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب “هيندمارش”.

افتتحت كاديدياتو دياني التسجيل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 15، وعززت كينزا دالي تقدم الديوك في الدقيقة 20.

وسجلت أوجيني لو سومر هدفين متتاليين لمنتخب فرنسا في الدقيقتين 23 و 70 من زمن اللقاء.

وكان منتخب المغرب تلقى هزيمة قاسية أمام ألمانيا بسداسية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للسيدات، ثم فاز على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، كأول انتصار عربي في تاريخ البطولة.

وفي الجولة الثالثة، فاز على كولومبيا بهدف دون رد، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخه.