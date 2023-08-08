عواصف رعدية شديدة.. انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من منازل أمريكا

وقال موقع “Poweroutages” الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 300 ألف عميل على الساحل الشرقي للولايات المتحدة ليس لديهم كهرباء بعد موجة من العواصف ضربت المنطقة.

واجهت ولاية بنسلفانيا أكبر انقطاعات في الكهرباء، حيث لا يزال ما يقرب من 100 ألف عميل يعانون من مشاكل في الطاقة هناك.

وأشار الموقع إلي أن أكثر من 80 ألف شخص ليس لديهم كهرباء في نورث كارولينا، إلى جانب 64 ألفا آخرين في ماريلاند.

وتواجه ولايتان أخريان ، تينيسي وجورجيا ، مشكلات كبيرة، مع 57000 انقطاع. 20,000 عميل آخر ليس لديهم كهرباء في فرجينيا ووست فرجينيا.

وضربت عواصف رعدية شديدة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات وتحذيرات من الأعاصير في معظم أنحاء المنطقة.