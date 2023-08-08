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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم بشع لسمكة قرش يثير الذعر في أمريكا

هجوم قرش
هجوم قرش

نقلت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضها لهجوم من سمكة قرش على شاطئ روكاواي في كوينز، نيويورك.

ذكرت شبكة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية، نقلا عن إدارة الحدائق والترفيه في مدينة نيويورك، أن الحادث وقع عندما عض القرش ساق المرأة أثناء السباحة.

وحسب شبكة “إيه بي سي” ، تم إخراجها على الفور من الماء من قبل رجال الإنقاذ ونقلها إلى المستشفى، مؤكدة أن المرأة لا تزال في حالة حرجة.

وقالت سلطات مدينة نيويورك في بيان إن مثل هذه الحوادث نادرة للغاية في روكاواي بيتش. وبعد الهجوم، قامت الشرطة بمسح المنطقة بطائرة هليكوبتر لكنها لم تكتشف أي أسماك قرش. ستقوم سلطات المدينة بفحص الشاطئ يوم الثلاثاء.

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في الشهر الماضي، تعرض طفل يبلغ من العمر 15 عاما لهجوم من قبل سمكة قرش أثناء ركوب الأمواج قبالة ساحل جزيرة النار في نيويورك.

نيويورك سمكة قرش أمريكا

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