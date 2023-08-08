رد صادم من قائد فاجنر على تصريحات أمريكا بشأن تدخل قواته بالنيجر

قال قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، اليوم الثلاثاء، إنه فخور بأعضاء شركته العسكرية الخاصة لأن مجرد ذكر أسمائهم يمكن أن يجبر واشنطن على إعادة تقييم مواقفها.

وفي حديثه للصحفيين عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، طلب من بريجوجين التعليق على زيارة نولاند الشخصية إلى النيجر ونصيحتها للحكومة الجديدة بعدم إبرام أي صفقات مع فاجنر.

وأجاب بريجوجين: “أنا فخور بالشباب في فاجنر… مجرد التفكير فيهم يجعل داعش والقاعدة فتيان صغارا ومطيعين… واعترفت الولايات المتحدة بحكومة لم تعترف بها بالأمس فقط لتجنب مقابلة شركة فاجنر العسكرية الخاصة في البلاد”.

وأضاف: “هذا يجلب لنا الفرح يا نولاند”.

وفي وقت سابق، حثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، مؤخرا الحكومة العسكرية الجديدة في النيجر على عدم الاستعانة بمساعدة المتعاقدين الروس.

وبحسب ما ورد سعى، أحد أعضاء الحكومة العسكرية الجديدة في النيجر، الجنرال ساليفو مودي، إلى مساعدة فاجنر للمساعدة في حماية سلطتهم.

ويواجه قادة الانقلاب حاليا موعدا نهائيا يقترب إما لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة أو مواجهة تدخل عسكري محتمل من قبل الدول المجاورة.

وكشفت نولاند، التي لعبت دورا في الأحداث التي أدت إلى الانقلاب المدعوم من الغرب في أوكرانيا في عام 2014، أنها التقت شخصيا بوزير الدفاع النيجري الحالي موسى برمو وثلاثة من كبار القادة الآخرين لحثهم على استعادة النظام الدستوري في البلاد.

كما يدعي المسؤول الأمريكي أنه حذر برمو من الاستعانة بمساعدة الشركات العسكرية الخاصة الروسية، مشيرا إلى أن مجموعة بريجوجين تشكل “تهديدا لتلك البلدان التي تتواجد فيها”.