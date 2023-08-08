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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ولا في الخيال .. العثور على جثة طفل مصاص دمائي| اعرف القصة؟

العثور على جثة طفل
العثور على جثة طفل مصاص دمائي

في اكتشاف صادم للغاية، تم العثور على بقايا هيكل عظمي لـ "طفل مصاص دماء" مثبت بقفل  على كاحليه في مقبرة مليئة بأجساد بشرية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، اكتشف علماء الآثار من جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في تورون ببولندا جثة تعود للقرن السابع عشر في قرية بين في جنوب شرق بولندا ، وهي نقطة ساخنة لمثل هذه الاكتشافات المروعة.

 العثور على جثة طفل مصاص دمائي 

اكتشفت المجموعة رفات 30 شخصًا في مقبرة في المقبرة "كانوا يخشون ليس فقط في الحياة ، ولكن أيضًا بعد الموت".

وقال عالم الآثار داريوش بولينسكي من جامعة نيكولاس كوبرنيكوس عن الطفل ، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر خمس إلى سبع سنوات: "القفل الموجود أسفل القدم يرمز إلى إغلاق مرحلة من الحياة ويهدف إلى الحماية من عودة المتوفى ، والتي ربما كان يخشى.

 العثور على جثة طفل مصاص دمائي 

وفي سبتمبر 2022 ، تم العثور على بقايا "مصاصة دماء" أنثى أخرى ، مثبتة بمنجل 
على بعد أقل من خمسة أقدام من هيكل العظمي  لـ "طفل مصاص دماء" .

طفل مصاص دماء مصاص دماء مقبرة هيكل عظمي بولندا

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