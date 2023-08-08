أمطار رعدية وعواصف.. تحذير عاجل لسكان الإسكندرية وهذه المحافظات

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة حول حالة الطقس اليوم التي ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسيكون الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلا للحرارة رطب على الأنحاء كافة، وفقاً لما قالته هيئة الارصاد الجوية.

وتشهد مناطق جنوب البلاد، نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة وسوف تكون على مناطق (حلايب وشلاتين- بحيرة ناصر- أبوسمبل- الوادي الجديد)، ويصاحبها أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة عشرين بالمئة في نفس المناطق على مدار ساعات اليوم.

ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن نشهد اليوم المزيد من الانخفاض في الدرجات.