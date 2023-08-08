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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد نتيجة القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض في سيناء

كشف بأسماء المقبولين
كشف بأسماء المقبولين بمدارس التمريض

اعتمد اللواء الدكتو، محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض لهذا 2022 -2023. 

وأوضح بيان صحة شمال سيناء أنه تم القبول بعد اجتياز الاختبارات للمتقدمين ومدة الدراسة "خمس سنوات دراسية"، للحاصلين على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة انجليزية للعام الدراسى 2022 -2023.

 

 

 

 وتم تحديد الحد الأدنى للتقديم مجموع (265) درجة، واشترط أن يكون المتقدم أن يكون حاصل على جميع السنوات الدراسية من أولى ابتدائى وحتى الاعدادية "الصف الثالث" من محافظة شمال سيناء وتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حدة .

 

٢٠ طالبا وطالبة :

 

وتم القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض فى المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش : فصل "20 طالب بنين" فصل "20 طالبة بنات"، المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد: فصل "20 طالب بنين" فصل "20 طالبة بنات".

 

والمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد وفصل "20 طالب بنين" فصل "20 طالبة بنات" من الشيخ زويد ورفح، والمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنخل : فصل مختلط "20 طالب / طالبة" من نخل والحسنة.

 

 

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سيناء التمريض القبول المدارس الاختبارات

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