الأوقاف: تطوير مسجد السيدة نفسية دليل اهتمام السيسي بالحضارة المصرية

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني يوزارة الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالحضارة المصرية، وتطوير كل ما يمس القاهرة التاريخية بصفة عامة وتطوير مساجد ال البيت بصفة خاصة.

وقال هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن اليوم كان يوم مشهود بتطوير مسجد السيدة نفسية وكان من قبلها تطوير جامع الحسين، من قبل، إضافة إلى افتتاح مركز مصر الثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة رمضان الماضي.

تطوير مسجد السيدة زينب

وتابع رئيس القطاع الديني يوزارة الأوقاف، أنه من العام الماضي بدأ التطوير في مسجد السيدة نفسية واستغرق العمل عام حتى انتهى هذا العام، مؤكدا أنه جار العمل الأن في تطوير مسجد السيدة زينب.