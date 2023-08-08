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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لكييف بقيمة 200 مليون دولار .. فيديو

مساعدات عسكرية
مساعدات عسكرية

تستمر واشنطن منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية في تقديم كل سبل الدعم لكييف في مواجهة موسكو، لا سيما العسكرية، في ظل تواصل المواجهات العسكرية المحتدمة بين الجانبين الروسي والأوكراني.

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200 مليون دولار.. بايدن يقترب من الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

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استفزاز للصين .. أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية لـ تايوان

 

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لكييف بقيمة 200 مليون دولار"، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن الحزمة الأولى من المساعدات العسكرية الجديدة التي تقدمها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا تشمل معدات لإزالة الألغام وأسلحة مضادة للدبابات بالإضافة إلى ذخائر وأنظمة دفاع جوي بقيمة 200 مليون دولار.

وأوضح المسؤولون، أن تلك المساعدات جزء من إجمالي 6 مليارات و200 مليون دولار، وهي المساعدات الأمريكية المقدمة لكييف، وبالتزامن مع ذلك، فقد أكد رئيس قطاع المشتريات بالجيش الأمريكي أن الدفعة الأولى من دبابات أبرامز التي ستقدمها واشنطن لكييف تمت الموافقة على شحنها نهاية الأسبوع في حين نقلت وسائل إعلام أمريكية عنه قوله إن بلاده ستمد أوكرانيا بـ31 دبابة وستصل هذه الدبابات للأراضي الأوكرانية بحلول سبتمبر المقبل بجانب الذخيرة الخاصة بها.

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