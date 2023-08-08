سياحة الترانزيت.. أستاذ بجامعة هارفرد يكشف تفاصيل مقترح يزيد موارد الدولة

أكد الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفرد، أن هناك سياحة من نوع جديد في العالم وهي سياحة الترانزيت ودول كثيرة قامت بتطبيق هذه الفكرة وحققت نجاحا كبيرا .

وقال أسامة حمدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" من خلال سياحة الترانزيت يمكن أن يتم منح فيزا الدولة مع التذكرة التي يقوم الفرد بشرائها ويسمح له الإقامة في الدولة بنفس ثمن التذكرة لمدة يومين او 3 أيام ".

وأضاف أسامة حمدي :" لو تم تطبيق هذه الفكرة في مصر سوف تحقق عوائد مادية كثيرة على مصر ".

وتابع أسامة حمدي :" يمكن أن يتم إنشاء المطار الخاص بسياحة الترانزيت بالقرب من المدن السياحية في مصر كي يكون السائح قريب من الأماكن السياحية".

وأكمل اسامة حمدي :" من خلال سياحة الترانزيت يمكن أن تكون مصر مركزا لاستقطاب السائحين عن طريق سياحة الترانزيت".



