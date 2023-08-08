كامل الوزير: تأخرنا قليلا في الانتهاء من الأتوبيس الكهربائي الترددي

يعمل في 6 أكتوبر المقبل

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه تأخر قليلا في الانتهاء من الأوتوبيس الكهربائي الترددي، مضيفا أن هذا الأمر يعود لأسباب تتعلق بالحديد المستخدم في الأعمال.





وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الحديد السبب في تأخير عمل الاتوبيس الكهربائي الترددي على الطريق الدائري.

وتابع وزير النقل، أن الأتوبيس الترددي صناعة مصرية 100%، موضحا أنه تم التعاقد على 100 أتوبيس مفصلي.

وأشار إلى أن الأتوبيس الكهربي الترددي يبدأ العمل بشكل فعلي في شهر أكتوبر المقبل، وبالتحديد يوم 6 أكتوبر المقبل.