كامل الوزير عن أزمة الزمالك: مفيش حال هيستمر

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على الأزمة التي يمر بها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الحال لن يبقى وكله هيتغير بطبيعة الحال.



وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية ، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء أمس الأحد: "إن شاء الله القادم أفضل لنادي الزمالك، لا يوجد حال يستمر هكذا، هل تظن أن الحال سيستمر هكذا؟".



الزمالك



وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن نادي الزمالك طبية وله جمهور محترم في كل مصر، والقادم افضل لهذا النادي الكبير.