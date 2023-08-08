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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عملت محضر.. إيمي طلعت زكريا عن شائعة وفاة والدها مقتولا: الذكاء الاصطناعي مؤامرة

طلعت زكريا وابنته
طلعت زكريا وابنته

ردت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، على شائعات وفاة والدها مقتولا التي انتشرت مؤخرا.

 

إيمي طلعت زكريا تتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي شائعات وفاة والدها مقتولا

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

وقالت إيمي طلعت زكريا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،: "الموضوع بقى أوفر والذكاء الاصطناعي أصبح مؤامرة على الفن المصري".

 

 وأضاف إيمي طلعت زكريا: "الذكاء الاصطناعي أصبح مؤامرة كبيرة على الدولة المصرية والفن المصري والفنانين".

 

 وأكملت إيمي طلعت زركيا: "تابعت مروجي الشائعات والفيديوهات التي قاموا بتصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذه الفيديوهات أشارت إلى قتل العديد من الفنانين وأنهم لم يتوفوا بشكل طبيعي".

 

 ولفتت إيمي طلعت زكريا: "لقيت فيديو لوالدي معمول بالذكاء الاصطناعي به كلام خطير جدا بأن والدي تحدث عن تعرضه للقتل، وبعد الفيديو توجهت لمدرية أمن الجيزة ومباحث الانترنت اهتمت بالموضوع وعملت محضر وأسير في الإجراءات القانونية".

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