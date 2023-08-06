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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

طلعت زكريا
طلعت زكريا

تقدمت إيمى ابنة الفنان طلعت زكريا ببلاغ رسمى إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات “مباحث الإنترنت سابقا”  ضد بعض الصفحات تقوم بالتشهير بوالدها والإساءة إليه.

 

واتهمت ابنة الفنان طلعت زكريا بعض الصفحات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى التشهير بوالدها تحت مزاعم “ طلعت زكريا يعود من الموت ويكشف أسرار مقتله ”.

 

وقالت إيمى: "الموضوع زاد أوى عن حده بقا الغرض منه تشويه صورة الفن والفنانين خصوصا الأموات منهم  رحمة الله عليهم وعلى أمواتنا جميعا ".

 

أعربت الفنانة إيمي ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، عن استيائها الشديد من نشر إحدى الصفحات مقطع فيديو تمّ تنفيذه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، مستخدماً صوت الراحل طلعت زكريا للكشف عن أنّه مات مقتولاً على يد أحد الفنانين.

 

وأضافت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، منتهي قلة الأدب والوقاحة وعبث، والكلام اللي في الفيديو مش مستوعباه طلعت زكريا طول عمره سمعته كويسة وسيرته طيبة والناس دايما بتفتكره بالخير".

 

 

طلعت زكريا ابنة طلعت زكريا

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