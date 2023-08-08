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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات لطرد السفير الأمريكي من جنوب أفريقيا

السفير الأمريكي في
السفير الأمريكي في جنوب أفريقيا روبن بريجتي

ذكرت وسائل إعلام جنوب أفريقية اليوم الثلاثاء، أن الدعوات إلى طرد السفير الأمريكي روبن بريجتي من جنوب أفريقيا في ازدياد، بعد الإعلان عن نتيجة التحقيق في المزاعم بشأن رسو سفينة روسية في سواحل مدينة كيب تاون.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هذه الدعوات تأتي بعد إعلان نتيجة التحقيق في مزاعم السفير الأمريكي حول رسو السفينة الروسية "ليدي آر" في ديسمبر الماضي في قاعدة سيمون تاون البحرية، وقال " بريجتي" في مايو، إن السفينة الروسية جمعت أسلحة من قاعدة سيمون تاون البحرية في جنوب إفريقيا في ديسمبر 2022.

وفي يونيو الماضي، وصف وزير الدفاع الجنوب أفريقي ثاندي موديسي المزاعم بأنها "دعاية"، مشيرا إلى أن البلاد لم تنتهك أي عقوبات عندما رست سفينة ليدي آر بالقرب من كيب تاون.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن ثاندي موديس قوله "الدعاية هي دعاية. سواء كانت داخلية في أي بلد أو في جميع أنحاء العالم. نحن نتمسك ببياننا. لم نحمل أي شيء متجه إلى أي دولة أخرى".

وبعد تصريحات السفير الأمريكي، استدعته الخارجية الجنوب أفريقية وقالت في وقت لاحق إن الدبلوماسي الأمريكي "اعترف بأنه تجاوز الخط واعتذر بلا تحفظ لحكومة وشعب جنوب إفريقيا".

وتشير نتيجة التحقيق إلى أن الذين أطلقوا المزاعم لم يتمكنوا من تقديم أدلة أمام اللجنة التي كانت تحقق في الأمر.

وتلقى فيه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا يوم الجمعة الماضي تقريرًا عن تحقيق في مزاعم قدمها المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بهدف رسو السفينة الروسية ليدي آر في ديسمبر في قاعدة سيمون تاون البحرية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المزاعم بأن سفينة روسية حملت أسلحة في جنوب إفريقيا أواخر العام الماضي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد وصورة البلاد.

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