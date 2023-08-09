الدائري والسكك الحديدية| أبرز 7 تصريحات لوزير النقل مع أحمد موسى

الفريق كامل الوزير، وزير النقل:

تأخرنا قليلاً في الانتهاء من الأتوبيس الكهربائي الترددي

إنشاء 7 مصانع للسكك الحديدية في مصر

توطين صناعة النقل في مصر سيوفر 6 مليارات دولار

نثق في تحصيل قيمة القطار الكهربي الخفيف خلال سنوات

لن نستورد أي عربية للنقل في السكك الحديدية بنهاية 2024

.. ويكشف عقوبة إلقاء مخلفات الهدم على الطرق

.. ورد ناري حول انتشار هدم المباني على الطريق الدائري

أطلق الفريق كامل الوزير وزير النقل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء، تصريحات هامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مخالفات الهدم والبناء مشكلة كبيرة وبدأت تنتشر مؤخرًا، مضيفًا أن الدولة أنفقت الأموال من أجل التنمية والتطوير.

وأضاف كامل الوزير، أن بعض المواطنين لا يلتزمون بالقواعد والقوانين، متابعا أنه يجب عدم إلقاء القمامة على الطرق.

وتابع أنه حزين من مشهد مخلفات الهدم والبناء على الطريق الدائري، لافتا إلى أن هناك أناسًا لقوا مصرعهم بسبب هذه المخلفات.



وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، سنحيل من يلقي مخلفات الهدم والبناء على الطرق إلى النيابة المختصة، مضيفا أن هناك كتائب الكترونية تدعم الفوضى.



وأضاف وزير النقل أن بعض السائقين يلقون مخلفات الهدم والبناء على الطرق ويهربون بسرعة، متابعا أن كل من سيلقي هذه المخلفات سيحال للنيابة.



مشيرًا إلى أن هناك عقوبة رادعة 6 شهور حبسًا في قانون المرور لمن يلقي مخلفات الهدم والبناء على الطرق.



أكد الفريق كامل الوزير أن بالفعل تأخرنا قليلا في الانتهاء من الاتوبيس الكهربائي الترددي، مضيفا أن هذا الأمر يعود لأسباب تتعلق بالحديد المستخدم في الأعمال.



وأضاف وزير النقل، أن ارتفاع أسعار الحديد السبب في تأخير عمل الاتوبيس الكهربائي الترددي على الطريق الدائري، متابعاً أن الاتوبيس الترددي صناعة مصرية 100%، مستدركا أنه تم التعاقد على 100 اتوبيس مفصلي.

وأكد أن الدولة تخطط لحل المشاكل قبل وقوعها، مضيفا أن المواطنين أصبحوا يستخدمون القطار الكهربائي الخفيف.

وأضاف كامل الوزير، أن شباباً مصريين تلقوا تدريبًا على أعلى مستوى لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، متابعا أن مشروعات النقل ساهمت في ربط كل الجمهورية.

وأوضح، أن القطار الكهربي الخفيف سرعته وصلت 120 كيلو مترًا في الساعة، مستدركا أننا نثق في تحصيل قيمة القطار الكهربي الخفيف خلال سنوات.



وفي السياق نفسه أشار الفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى أن الرئيس السيسي طالبني بإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب كل السيارات للأشخاص الذين يستخدمون القطار الكهربائي الخفيف.



وأكد وزير النقل، أننا نعمل حاليًا على إنشاء 7 مصانع للسكك الحديدية في نفس الوقت لاحتياجات السكك الحديد في مصر.

وأضاف كامل الوزير، أن منها مصانع بدأت الإنتاج الفعلي، ونسعى لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر.

وأشار إلى أننا ننتج مفاتيح السكك الحديد في ورش العباسية، مستدركا أنه تم إنشاء شركة بين سكك حديد مصر وفويست البين النمساوية لانتاج مفاتيح السكك الحديدية.

وأشار إلى أن منع استيراد الفلنكات وتصنيعها في مصر، وسيتم تصنيع 40 قطار مترو مع هيونداي روتم في مصر.



وأكد أن توطين صناعة النقل في مصر سيوفر 6 مليارات دولار، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتدعيم القطاع الخاص، وصندوق النقد الدولي ليس له أي علاقة بهذا الأمر.

وأضاف كامل الوزير، أن 6 مليارات دولار ما وفرته وزارة النقل، والستوم الفرنسية حصلت على أراضٍ ببرج العرب بمساحة تصل إلى 40 فدانًا.

مجمع مصانع

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن رئيس شركة الستوم الفرنسية وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مجمع مصانع في مصر لإنتاج احتياجات السكك الحديدية، مستدركا أن الستوم الفرنسية أقامت مصنعين في برج العرب للأنظمة والوحدات المتحركة.

وأشار وزير النقل، إلى أنه تمت الموافقة على إقامة مصنع في منطقة كوم أبو راضي لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناته.

وتابع أن نهاية 2024 لن نستورد أي عربية للنقل في السكك الحديدية.

