كامل الوزير: توطين صناعة النقل في مصر سيوفر 6 مليارات دولار

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن توطين صناعة النقل في مصر سيوفر 6 مليار دولار، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتدعيم القطاع الخاص، وصندوق النقد الدولي ليس له أي علاقة بهذا الأمر.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 6 مليار دولار ما وفرته وزارة النقل، والستوم الفرنسية حصلت على أراضي ببرج العرب بمساحة تصل إلى 40 فدان.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن رئيس شركة الستوم الفرنسية وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مجمع مصانع في مصر لانتاج احتياجات السكك الحديدية، مستدركا أن الستوم الفرنسية اقامت مصنعين في برج العرب للانظمة والوحدات المتحركة.

وأشار الفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى أن الموافقة على اقامة مصنع ي منطقة كوم أبو راضي لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناته، متابعا أن مع نهاية 2024 لن نستورد أي عربية للنقل في السكك الحديدية.