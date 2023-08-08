كامل الوزير: إحنا خدامين الشعب المصري وتحت أمره.. سنرفع القمامة من الدائري

الدولة تنفق الملايين على المشروعات والمواطنين بيرموا عليها تراب

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل إلقاء مخلفات المباني على جانبي الطريق الدائري، قائلا "نحن خدامين للشعب المصري وتحت أمره ونرفع القمامة لكن ممكن جارك يلبس فيها ويعمل حادث ويموت".



وتابع كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون النقل ينص على أن الطرق خارج المدن الرئيسية لا إنارة لها بل تعتمد على إضاءات السيارات والعواكس الجانبية.

وأكد كامل الوزير، أن سبب تأخير الأتوبيس الكهربائي الترددي، يرجع إلى أن محطات الأتوبيس من الحديد وسعره زاد، والمقاولين طلبوا تعويضات.

ولفت كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن جمال الطريق الدائري يلمسه ويراه المواطن بعد الانتهاء من الطريق السطحي وتشغيل الاتوبيس الترددي.

وأردف أن المرحلة الأولى من الأتوبيس الكهربائي الترددي تضم 100 أتوبيس وتم التعاقد عليها وتجربتها على المحطة وجاهزة للاستخدام ومصنعة داخل مصر باستثناء البطارية يتم استيرادها من الصين وفرنسا.

وأوضح أن هناك خطة لتصنيع بطاريات الأتوبيس في مصر وهي أغلى جزء فيه، موضحا أن هناك 4 شركات مصرية تنتج أتوبيسات كهرباء خاصة الهيكل والدواخل والكراسي والكهرباء.

وأشار كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن أول أتوبيس ترددي كهربائي يسير على الطريق واستخدامه من قبل المواطنين في شهر أكتوبر المقبل.

وتابع كامل الوزير، أن الدولة تنفق الملايين على المشروعات والمواطنين بيرموا عليها تراب.