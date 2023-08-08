كامل الوزير: نثق في تحصيل قيمة القطار الكهربائي الخفيف خلال سنوات

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة تخطط لحل المشاكل قبل وقوعها، مضيفا أن المواطنين أصبحوا يستخدمون القطار الكهربائي الخفيف.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن شبابا مصريين تلقوا تدريبا على أعلى مستور لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، متابعا أن مشروعات النقل ساهمت في ربط كل الجمهورية.



وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن القطار الكهربي الخفيف سرعته وصلت 120 كيلو متر في الساعة، مستدركا أن نثق في تحصيل قيمة القطار الكهربي الخفيف خلال سنوات.



وفي السياق نفسه أشار الفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالبني بانشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب كل السيارات للاشخاص الذين يستخدمون القطار الكهربائي الخفيف.