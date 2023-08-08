عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير: نثق في تحصيل قيمة القطار الكهربائي الخفيف خلال سنوات

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي الخفيف

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة تخطط لحل المشاكل قبل وقوعها، مضيفا أن المواطنين أصبحوا يستخدمون القطار الكهربائي الخفيف.

txt

كامل الوزير: تأخرنا قليلا في الانتهاء من الأتوبيس الكهربائي الترددي

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن شبابا مصريين تلقوا تدريبا على أعلى مستور لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، متابعا أن مشروعات النقل ساهمت في ربط كل الجمهورية.
 

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن القطار الكهربي الخفيف سرعته وصلت 120 كيلو متر في الساعة، مستدركا أن نثق في تحصيل قيمة القطار الكهربي الخفيف خلال سنوات.

وفي السياق نفسه أشار الفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالبني بانشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب كل السيارات للاشخاص الذين يستخدمون القطار الكهربائي الخفيف.

 

كامل الوزير وزير النقل القطار الكهربائي الخفيف أحمد موسى القطار الكهربائي القطار الكهربي الخفيف عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عاجل .. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

موضوعات متعلقة

وزير النقل: حزين من انتشار مخلفات هدم المباني على الدائري..تسببت في وفيات

ترشيحاتنا

أمريكا تكشف حقيقة منعها أوكرانيا من التفاوض مع روسيا

استشاري مشروع القاهرة التاريخية: نعمل على تطوير 5 مناطق بشكل عاجل

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

زيلينسكي في ورطة.. الكشف عن مصير أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد

السعودية.. تحذير عاجل من المرور بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. فيفي عبده بإطلالة جريئة أمام البحر

عروس ترقص على عمود.. ورد فعل غير متوقع للعريس

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

فيديو

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ