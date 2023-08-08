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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جديدة حول استهدف دورية إسرائيلية على الحدود اللبنانية بصاروخين

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق جديد أظهر المقذوف الذي أطلق من الأراضي اللبنانية قرب قرية الغجر الحدودية شمال البلاد، في السادس من يوليو الماضي، لم يكن "قذيفة هاون" كما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان" فأن الحديث يدور عن صاروخين مضادين للدروع، وليس صاروخا واحدا، وأنهم استهدفا دورية مكونة من ثلاث آليات عسكرية، كانت تقل نحو 10 جنود إسرائيليين.

ووفقا للهيئة فأن "منظمة فلسطينية" هي المسؤولة عن إطلاق النار دون الحصول على موافقة "حزب الله".

وأوضحت الهيئة أن الحادثة كان من الممكن أن تنتهي بجولة تصعيدية واسعة، معتبرة أن ذلك مؤشر آخر على ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة الحدودية جنوبي لبنان التي تشهد ذروة التوترات.

وأكد الهيئة أن لدى منظمات فلسطينية في لبنان القدرة والحافز والجرأة على تنفيذ عمليات مماثلة تستهدف قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية جنوبي لبنان.

وبينت أن نتائج التحقيق تشير إلى أن "حزب الله ليس العنوان الوحيد في جنوب لبنان"، معتبرة أن "التصعيد في جنوب لبنان ممكن حتى لو لم يكن حزب الله طرفا، كما في هذه الحالة، حيث كادت مبادرة من قبل منظمة فلسطينية أن تؤدي إلى وقوع إصابات ومن هناك الطريق إلى التصعيد قصير جدا".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بادئ الأمر إن "مقذوفا واحدا" أطلق من لبنان وقال إنه "قذيفة هاون"، قبل أن يعود ويوضح لاحقا أنه صاروخ مضاد للدروع، وانفجر على سور أمني أقامه الجيش الإسرائيلي في بلدة الغجر التي يقع جزء منها في لبنان والجزء الآخر في الجولان السوري المحتل.

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