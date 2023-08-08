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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات مقلقة من وزارة الطاقة الأمريكية بشأن أسعار النفط

أسعار النفط
أسعار النفط

رفعت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، توقعاتها لمتوسط ​​سعر خام برنت للعام الحالي إلى 82.62 دولارًا من 79.34 دولارًا للبرميل.

كما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط ​​سعر برنت لعام 2024 إلى 86.48 دولارًا من 83.51 دولارًا.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، تم رفع توقعات سعر خام تكساس الوسيط لعام 2023 إلى 77.79 دولارًا أمريكيًا للبرميل من تقدير يوليو البالغ 74.43 دولارًا أمريكيًا، والتوقعات لعام 2024، إلى 81.48 دولارًا أمريكيًا من 78.51 دولارًا أمريكيًا.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، في بيان لها : "ارتفعت أسعار النفط منذ يونيو، ويرجع ذلك أساسًا إلى تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط في السعودية ونمو الطلب العالمي".

اسعار النفط النفط وزارة الطاقة الأمريكية خام برنت

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