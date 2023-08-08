ارتفاع أسعار النفط بدعم تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023، إذ تدعمت السوق بفعل مخاوف بشأن الإمدادات نتيجة تخفيضات إنتاج من السعودية وروسيا.

وبحسب ترير عبر “العربية”، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 85.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.37 دولار للبرميل، بارتفاع 43 سنتا أو 0.5%، وأغلق كلا العقدين على انخفاض بنحو 1% في الجلسة السابقة، إذ يستعد المستثمرون لضعف في الطلب من أكبر اقتصادين في العالم الصين والولايات المتحدة.

وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس في مذكرة: "خفض الإنتاج السعودي والروسي قد يظل باعثا على التفاؤل في أسواق النفط".

قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد سبتمبر.

وبحسب التقرير المنشور اليوم، فقد قالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.