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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

براعم الغطس بالأهلي يفوز ببطولة الجمهورية

صدى البلد

توج فريق براعم الغطس بالنادي الأهلي بلقب بطولة الجمهورية، التي أقيمت منافساتها بحمام سباحة النادي بفرع مدينة نصر.

وحصد لاعبو الأهلي العديد من الجوائز الفردية على هامش البطولة، حيث توج زياد عمرو بكأس أفضل لاعب مبتدئ أولاد، كما حصد يوسف محمد كأس أفضل لاعب متقدم أولاد، وتوجت فريدة محمد بكأس أفضل لاعبة متقدمة بنات.

ويتكون الجهاز الفني الإداري لألعاب الماء من وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، وعمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحة التوقيعية، وطارق جمعة المدير الفني، ومحمد العسال مدير قطاع ناشئين، وأسامة كساب المدرب العام وعمرو الكاشف المدرب العام، والمدربات نورهان عبده ونرمين يحيى وهنا هاني وداليا حتحوت، ومحمد كمال وناهد نظمي ورامز أسامة مدربي لياقة بدنية.

فريق براعم الغطس بالنادي الأهلي بطولة الجمهورية بحمام سباحة النادي يوسف محمد وائل عزت

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